Парижский «ПСЖ» приступил к переговорам о продлении соглашения с российским вратарём Матвеем Сафоновым. Руководство французского клуба рассчитывает на голкипера в долгосрочной перспективе и намерено сохранить его в составе.

Матвей Сафонов globallookpress.com

По информации издания Foot01, парижане хотят продлить контракт 27-летнего футболиста до лета 2030 года. Нынешнее соглашение Сафонова с клубом действует до июня 2029-го.

Российский голкипер перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. С тех пор он провёл 56 матчей во всех турнирах, в 20 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.