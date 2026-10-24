В Казани завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местный «Рубин» потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:2.

Амар Рахманович globallookpress.com

На 29-й минуте нападающий казанцев Эдди Сальседо отправил мяч в сетку ворот гостей, однако арбитры отменили гол из-за зафиксированного офсайда после просмотра видеоповтора VAR. Счет в матче был открыт во втором тайме. На 71-й минуте защитник хозяев Игор Вуячич срезал мяч в собственные ворота. Спустя шесть минут форвард «Крыльев Советов» Амар Рахманович успешно реализовал одиннадцатиметровый удар и установил окончательный результат встречи.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 3 Удары мимо 2 59% Владение мячом 41% 5 Угловые удары 3 2 Офсайды 1

Победа позволила «Крыльям Советов» набрать 15 очков в 12 проведенных матчах и подняться на седьмую строчку в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Рубин» с 12 баллами в активе остался на десятом месте в чемпионате России.