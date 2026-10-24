«Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Ромой» в матче 8-го тура Серии А — 3:3.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Дублем в составе неаполитанцев отличился Скотт Мактоминей (48', 83'), еще один мяч на свой счет записал Андре Замбо-Ангисса на 28-й минуте. Дважды у римлян забил Леонардо Балерди (74', 89'), еще один гол забил Матиас Суле на 70-й минуте.

Результат матча Наполи Неаполь 3:3 Рома Рим 1:0 Андре Франк Замбо Ангисса 28' 2:0 Скотт МакТоминай 48' 2:1 Матиас Соуле 69' 2:2 Леонардо Балерди 74' 3:2 Скотт МакТоминай 83' 3:3 Леонардо Балерди 89' Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо ( Леонардо Спинаццола 80' ), Рафа Марин, Бенуа Бадьяшиль ( Сэм Бёкема 52' ), Матиас Оливера, Андре Франк Замбо Ангисса, Кевин Де Брёйне ( Станислав Лоботка 80' ), Скотт МакТоминай, Ноа Ланг ( Антонио Вергара 79' ), Маттео Политано, Расмус Хёйлунн Рома: Пьерлуиджи Голлини, Девин Ренс ( Леонардо Балерди 58' ), Марио Эрмосо ( Сантьяго Кастро 58' ), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини ( Родригу Мора 84' ), Бриан Кристанте, Матиас Соуле, Уэсли Франса, Никколо Писилли ( Науэль Молина 58' ), Мартен де Рон, Дониелл Мален ( Даниэле Гиларди 84' ) Жёлтые карточки: Рафа Марин 4' — Бриан Кристанте 30', Девин Ренс 45', Леонардо Балерди 61', Мартен де Рон 86'

Статистика матча 9 Удары в створ 4 5 Удары мимо 7 40 Владение мячом 60 2 Угловые удары 11 0 Офсайды 1 6 Фолы 11

«Рома» с 18 очками осталась на третьей строчке в Серии А, «Наполи» с 11 баллами расположился на 10-м месте в турнирной таблице