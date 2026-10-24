«Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Ромой» в матче 8-го тура Серии А — 3:3.
Дублем в составе неаполитанцев отличился Скотт Мактоминей (48', 83'), еще один мяч на свой счет записал Андре Замбо-Ангисса на 28-й минуте. Дважды у римлян забил Леонардо Балерди (74', 89'), еще один гол забил Матиас Суле на 70-й минуте.
Результат матча
НаполиНеаполь3:3РомаРим
1:0 Андре Франк Замбо Ангисса 28' 2:0 Скотт МакТоминай 48' 2:1 Матиас Соуле 69' 2:2 Леонардо Балерди 74' 3:2 Скотт МакТоминай 83' 3:3 Леонардо Балерди 89'
Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо (Леонардо Спинаццола 80'), Рафа Марин, Бенуа Бадьяшиль (Сэм Бёкема 52'), Матиас Оливера, Андре Франк Замбо Ангисса, Кевин Де Брёйне (Станислав Лоботка 80'), Скотт МакТоминай, Ноа Ланг (Антонио Вергара 79'), Маттео Политано, Расмус Хёйлунн
Рома: Пьерлуиджи Голлини, Девин Ренс (Леонардо Балерди 58'), Марио Эрмосо (Сантьяго Кастро 58'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини (Родригу Мора 84'), Бриан Кристанте, Матиас Соуле, Уэсли Франса, Никколо Писилли (Науэль Молина 58'), Мартен де Рон, Дониелл Мален (Даниэле Гиларди 84')
Жёлтые карточки: Рафа Марин 4' — Бриан Кристанте 30', Девин Ренс 45', Леонардо Балерди 61', Мартен де Рон 86'
«Рома» с 18 очками осталась на третьей строчке в Серии А, «Наполи» с 11 баллами расположился на 10-м месте в турнирной таблице