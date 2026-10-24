«Ланс» одержал волевую победу над «Парижем» в матче 8-го тура Лиги 1 — 2:1.

Флориан Товен («Ланс»)
Флориан Товен («Ланс») globallookpress.com

Гости вышли вперед на второй компенсированной минуте к первому тайму после гола Луки Колеошо. На 63-й минуте Флориан Товен сравнял счет. На 83-й минуте Торган Азар вывел хозяев вперед и принес им победу в этой встрече.

Результат матча

ЛансЛансЛанс2:1ПарижПарижПариж
0:1 Лука Колеошо 45+2' 1:1 Флорьян Товен 63' 2:1 Торган Азар 83'
Ланс:  Робин Риссер,  Рубен Агилар,  Самсон Байду,  Жан-Клер Тодибо (Киллиан Антонио 61'),  Сауд Абдулхамид (Michal Skoras 85'),  Матьё Юдоль,  Микаэль Кюизанс,  Амаду Айдара,  Флорьян Товен,  Франьо Иванович (Торган Азар 61'),  Флорьян Сотока (Junior Kadile 85')
Париж:  Обед Нкамбадио,  Отавио,  Диего Коппола,  Мустафа Мбов,  Лука Колеошо (Emmanuel Mbemba 46'),  Илан Кеббаль (Patrick Zabi 76'),  Пьерр Лис-Мелу,  Максим Лопес,  Адама Камара (Моузес Саймон 67'),  Лассин Синайоко,  Пабло Пажи (Руди Матондо 67')
Жёлтые карточки:  Флорьян Товен 52',  Самсон Байду 75',  Michal Skoras 89'  —  Мустафа Мбов 28',  Пьерр Лис-Мелу 29',  Отавио 90+2'

«Ланс» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице с 13 баллами, «Париж» с 14 очками опустился на четвертое место в Лиге 1.