«Ланс» одержал волевую победу над «Парижем» в матче 8-го тура Лиги 1 — 2:1.
Гости вышли вперед на второй компенсированной минуте к первому тайму после гола Луки Колеошо. На 63-й минуте Флориан Товен сравнял счет. На 83-й минуте Торган Азар вывел хозяев вперед и принес им победу в этой встрече.
Результат матча
ЛансЛанс2:1ПарижПариж
0:1 Лука Колеошо 45+2' 1:1 Флорьян Товен 63' 2:1 Торган Азар 83'
Ланс: Робин Риссер, Рубен Агилар, Самсон Байду, Жан-Клер Тодибо (Киллиан Антонио 61'), Сауд Абдулхамид (Michal Skoras 85'), Матьё Юдоль, Микаэль Кюизанс, Амаду Айдара, Флорьян Товен, Франьо Иванович (Торган Азар 61'), Флорьян Сотока (Junior Kadile 85')
Париж: Обед Нкамбадио, Отавио, Диего Коппола, Мустафа Мбов, Лука Колеошо (Emmanuel Mbemba 46'), Илан Кеббаль (Patrick Zabi 76'), Пьерр Лис-Мелу, Максим Лопес, Адама Камара (Моузес Саймон 67'), Лассин Синайоко, Пабло Пажи (Руди Матондо 67')
Жёлтые карточки: Флорьян Товен 52', Самсон Байду 75', Michal Skoras 89' — Мустафа Мбов 28', Пьерр Лис-Мелу 29', Отавио 90+2'
«Ланс» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице с 13 баллами, «Париж» с 14 очками опустился на четвертое место в Лиге 1.