«Ланс» одержал волевую победу над «Парижем» в матче 8-го тура Лиги 1 — 2:1.

Флориан Товен («Ланс») globallookpress.com

Гости вышли вперед на второй компенсированной минуте к первому тайму после гола Луки Колеошо. На 63-й минуте Флориан Товен сравнял счет. На 83-й минуте Торган Азар вывел хозяев вперед и принес им победу в этой встрече.

Результат матча Ланс Ланс 2:1 Париж Париж 0:1 Лука Колеошо 45+2' 1:1 Флорьян Товен 63' 2:1 Торган Азар 83' Ланс: Робин Риссер, Рубен Агилар, Самсон Байду, Жан-Клер Тодибо ( Киллиан Антонио 61' ), Сауд Абдулхамид ( Michal Skoras 85' ), Матьё Юдоль, Микаэль Кюизанс, Амаду Айдара, Флорьян Товен, Франьо Иванович ( Торган Азар 61' ), Флорьян Сотока ( Junior Kadile 85' ) Париж: Обед Нкамбадио, Отавио, Диего Коппола, Мустафа Мбов, Лука Колеошо ( Emmanuel Mbemba 46' ), Илан Кеббаль ( Patrick Zabi 76' ), Пьерр Лис-Мелу, Максим Лопес, Адама Камара ( Моузес Саймон 67' ), Лассин Синайоко, Пабло Пажи ( Руди Матондо 67' ) Жёлтые карточки: Флорьян Товен 52', Самсон Байду 75', Michal Skoras 89' — Мустафа Мбов 28', Пьерр Лис-Мелу 29', Отавио 90+2'

Статистика матча 3 Удары в створ 1 6 Удары мимо 2 56 Владение мячом 44 6 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 17 Фолы 17

«Ланс» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице с 13 баллами, «Париж» с 14 очками опустился на четвертое место в Лиге 1.