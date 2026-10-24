«Лацио» на своем поле обыграл «Парму» в матче 8-го тура Серии А — 2:1.

Кеннет Тейлор открыл счет на 51-й минуте. Семь минут спустя «лациале» удвоили преимущество после автогола Диего Карлоса. В компенсированное время Симоне Лонтани сократил отставание, но на большее гостей не хватило

Результат матча

Лацио Рим 2:1 Парма Парма

1:0 Кеннет Тейлор 50' 1:1 Simone Lontani 90+5'

Лацио: Христос Мандас, Романо Флориани Муссолини, Йосип Шутало, Оливер Провстгор ( Диогу Лейте 46' ), Нуну Тавареш, Давиде Фраттези, Реда Белахьяне, Кеннет Тейлор ( Фисайо Деле-Баширу 71' ), Густав Исаксен ( Альфонсо Педраса 77' ), Маттиа Цаканьи ( Мануэль Лаццари 77' ), Тейянни Нослин

Парма: Эдоардо Корви, Эмануэле Валери, Энрико Дель Прато, Диего Карлос ( Матия Фриган 72' ), Мандела Кейта, Венсан Сьерро ( Адриан Бернабе 46' ), Кристиан Ордоньес ( Simone Lontani 63' ), Эль Билал Туре, David Romero, Dominik Drobnic, Mariano Troilo

Жёлтые карточки: Оливер Провстгор 31' — Венсан Сьерро 38'