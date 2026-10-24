«Лацио» на своем поле обыграл «Парму» в матче 8-го тура Серии А — 2:1.
Кеннет Тейлор открыл счет на 51-й минуте. Семь минут спустя «лациале» удвоили преимущество после автогола Диего Карлоса. В компенсированное время Симоне Лонтани сократил отставание, но на большее гостей не хватило
Результат матча
ЛациоРим2:1ПармаПарма
1:0 Кеннет Тейлор 50' 1:1 Simone Lontani 90+5'
Лацио: Христос Мандас, Романо Флориани Муссолини, Йосип Шутало, Оливер Провстгор (Диогу Лейте 46'), Нуну Тавареш, Давиде Фраттези, Реда Белахьяне, Кеннет Тейлор (Фисайо Деле-Баширу 71'), Густав Исаксен (Альфонсо Педраса 77'), Маттиа Цаканьи (Мануэль Лаццари 77'), Тейянни Нослин
Парма: Эдоардо Корви, Эмануэле Валери, Энрико Дель Прато, Диего Карлос (Матия Фриган 72'), Мандела Кейта, Венсан Сьерро (Адриан Бернабе 46'), Кристиан Ордоньес (Simone Lontani 63'), Эль Билал Туре, David Romero, Dominik Drobnic, Mariano Troilo
Жёлтые карточки: Оливер Провстгор 31' — Венсан Сьерро 38'
«Лацио» набрал 22 очка и возглавил турнирную таблицу Серии А, «Парма» с 4 баллами занимает 19-е место в турнирной таблице.