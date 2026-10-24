Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал назначение на должность.

Олег Кузьмин ФК «Рубин»

«Благодарен руководству клуба за оказанное доверие. Я постараюсь помочь команде выправить ситуацию. Для меня "Рубин" — это родной клуб, где я провел важный этап игровой карьеры и где начал тренерский путь. Постараюсь сделать все от себя зависящее для того, чтобы улучшить наши результаты и игру», — цитирует Кузьмина пресс-служба казанцев.

Сегодня «Рубин» остался без главного тренера — Франк Артига подал в отставку после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 12-го тура РПЛ.

Казанцы на данный момент занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в активе.