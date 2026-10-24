Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль сообщил о состоянии главного тренера команды Венсана Компани, которого экстренно госпитализировали после потери сознания во время тренировки.

Венсан Компани globallookpress.com

«Прежде всего, хорошая новость заключается в том, что его состояние стабильно. Очевидно, это был тяжёлый момент для всех нас. Вчера он потерял сознание на поле и сейчас находится в больнице, где пробудет ещё несколько дней, пока врачи не выяснят, что произошло, и не проведут все необходимые обследования.

Этот случай ещё раз напоминает, что футбол — не самое важное в жизни. Главное — здоровье. Мы все желаем Вини скорейшего выздоровления. В такой ситуации "Бавария" держится вместе. Сейчас важнее всего установить причину случившегося, убедиться, что он поправится, и предоставить ему спокойствие и время для восстановления.

Он должен вернуться только тогда, когда снова почувствует себя полностью здоровым. Это наша главная задача — защитить его, в определённой степени даже от него самого», — приводит слова Эберля Bayern & Germany в социальной сети X.