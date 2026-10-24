«Атлетико» на своем поле одержал победу над «Депортиво» в матче 10-го тура Ла Лиги — 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил Хулиан Альварес на 48-й минуте.
Результат матча
АтлетикоМадрид1:0ДепортивоЛа-Корунья
1:0 Хулиан Альварес 48'
Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Алехандро Гримальдо, Маркос Льоренте, Пабло Барриос (Робен Ле Норман 46'), Мортен Юльманн (Родриго Мендоса 80'), Алекс Баэна, Адемола Лукман (Джулиано Симеоне 46'), Хулиан Альварес, Ли Кан Ин (Александр Сёрлот 67')
Депортиво: Лео Роман, Джакомо Квальята, Мигель Лоурейро Амейхеда, Хосе Хименес, Адриа Альтимира, Лоренсо Аматуччи (Riki Rodriguez 84'), Диего Вильярес (Адама Траоре 58'), Йеремай Эрнандес Кубас, Давид Мелья (Луисми Крус 58'), Bil Nsongo (Kevin Sanchez 80'), Mario Soriano
Жёлтые карточки: Марк Пубиль 26', Александр Сёрлот 85', Алекс Баэна 86', Джулиано Симеоне 87' — Йеремай Эрнандес Кубас 75', Джакомо Квальята 79'
«Атлетико» набрал 25 очков и закрепился на второй строчке в Ла Лиге, «Депортиво» с 11 баллами остался десятым в турнирной таблице.