«Атлетико» набрал 25 очков и закрепился на второй строчке в Ла Лиге, «Депортиво» с 11 баллами остался десятым в турнирной таблице.

Единственный гол в этой встрече забил Хулиан Альварес на 48-й минуте.

«Атлетико» на своем поле одержал победу над «Депортиво» в матче 10-го тура Ла Лиги — 1:0.

5.75

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Барселона» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставка Эль-Класико завершится паритетом?

Футбол• Сегодня 07:18 Эффект Ираолы: Как Макаллистер возродил карьеру в «Ливерпуле»

Футбол• Сегодня 00:18 «Атлетико» — «Депортиво»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол• Вчера 11:40 «Барселона» против «Реала»: все, что нужно знать перед первым Эль-Класико сезона

Футбол• 22/10/2026 11:53 Обратная сторона «Золотого мяча»: инсайды, бойкоты и тайны главной футбольной премии

Главные темы сейчас

Футбол• Вчера 01:37 Не лучший, но самый достойный: Кейн больше всех заслужил «Золотой мяч»

Футбол• 23/10/2026 15:11 Не потянул: 6 вариантов для Сауся после «Спартака»

Футбол• 23/10/2026 11:50 Кто топит «Манчестер Юнайтед»: бессильный Каррик, токсичные боссы или безвольный состав

Футбол• 22/10/2026 14:07 АПЛ соблазнов: «Сити» сжульничал, но так создана лига

Футбол• 22/10/2026 08:25 Вратарям тут не место: почему «Золотой мяч» достается полевым игрокам

Выбор читателей

Футбол• 18/10/2026 19:49 «Динамо» — лидер РПЛ! Тороп ошибся, а Фернандес и Окишор добили ЦСКА

Футбол• 18/10/2026 00:20 Ямаль забил шедевр и оказался в центре драки: «Барселона» разгромила «Бетис» в безумном матче

Бои• 22/10/2026 11:52 Евлоев финиширует Волкановски, Ян деклассирует Двалишвили и еще 5 нестандартных ставок на UFC 333

Футбол• 21/10/2026 08:35 Окольными путями: аукнется ли подделка тренерской лицензии звездным латиноамериканцам?

Теннис• 18/10/2026 18:28 Неделя тенниса: новая сказка Хвалиньской, испанский финал в Шанхае, провал Алькараса и крах Соболенко

Самое интересное

Футбол• 15/07/2026 13:34 Франция должна была выиграть чемпионат мира. Что пошло не так?

Бои• 14/07/2026 17:12 Теория заговора! Пять безумных причин провала Макгрегора в реванше с Холлоуэем

Футбол• 11/07/2026 11:03 Шоу одного викинга: почему этот чемпионат мира принадлежит Холанну

Футбол• 10/07/2026 10:58 «Рука Бога», укусы и звонки из Белого дома: 10 самых громких скандалов в истории чемпионатов мира