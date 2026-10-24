Тольяттинский «Акрон» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» со счетом 3:1 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Поражение прервало семиматчевую победную серию «Динамо» в чемпионате России.

Артем Шуманский globallookpress.com

На 17-й минуте встречи нападающий «Акрона» Артем Шуманский вывел тольяттинскую команду вперед. Во втором тайме, на 55-й минуте, вингер гостей Ярослав Гладышев сравнял счет.

Победный гол хозяев на 70-й минуте записал на свой счет полузащитник Кристиян Бистрович, точно реализовав штрафной удар. Окончательный результат в компенсированное ко второму тайму время установил полузащитник «Акрона» Максим Болдырев.

Статистика матча 6 Удары в створ 5 2 Удары мимо 11 40% Владение мячом 60% 0 Угловые удары 11 4 Офсайды 1

Подопечные Сандро Шварца сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице, имея в активе 25 набранных очков. По итогам 12 проведённых встреч тольяттинский клуб набрал 12 очков и располагается на 12-м месте.