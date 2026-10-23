Лондонский «Арсенал» сохраняет интерес к бразильскому нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору. Об этом сообщает El Nacional.

Английский клуб намерен направить своих представителей, чтобы оценить ситуацию вокруг футболиста в мадридской команде. Главный тренер «канониров» Микель Артета хочет выяснить, готов ли Винисиус рассмотреть возможность переезда в Лондон и продолжения карьеры на «Эмирейтс».

Если бразилец выразит заинтересованность в переходе, «Арсенал» готов активнее включиться в переговорный процесс. Пока речь идёт о предварительном изучении ситуации, а конкретные детали возможной сделки не уточняются.

В текущем сезоне Винисиус провёл 11 матчей за «Реал» во всех турнирах. На его счету один забитый мяч и три результативные передачи.