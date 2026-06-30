30 июня в 20:00 мск на «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, США, состоится матч 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. В этом анонсе можно узнать, где и как смотреть игру.

Сборная Кот-д'Ивуара заняла второе место в группе Е, набрав 6 очков. Африканская команда обыграла Эквадор (1:0) и Кюрасао (2:0), а также проиграла Германии (1:2).

Норвегия оформила выход в плей-офф после двух туров. «Сверла» разгромили Ирак 4:1 и обыграли Сенегал 3:2. В последнем туре группового этапа Холанн и Ко потерпели разгромное поражение от Франции со счетом 1:4, которое никак не повлияло на конечный результат.

Обе команды хорошо показали себя в групповой стадии мундиаля и надеются продолжить свой путь, пройдя в 1/8 финала плей-офф. Эксперты дают больше шансов норвежцам, но все мы знаем, насколько неуступчивой является сборная Кот-д'Ивуара.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На LiveSport.Ru вышел прогноз на игру с коэффициентом 1.89. Отдельный прогноз со ставками на тотал можно посмотреть здесь.

Коэффициенты букмекеров: 3.55 — победа сборной Кот-д'Ивуара, 2.17 — победа сборной Норвегии, 2.45 и 1.57 — проход команд в следующий раунд.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Кот-д'Ивуар — Норвегия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Кот-д’Ивуар — Норвегия в подробном онлайн-репортаже.