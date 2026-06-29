Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о фаворитах ЧМ-2026. Специалист выделил сборные Франции и Испании.

Анатолий Тимощук globallookpress.com

«Склоняюсь к тому, что фавориты — Франция и Испания. Я изначально понимал, что это будут сборные, которые покажут остроту, но Испания пока меня не впечатляет. Немцы, думал, будут одними из фаворитов. Они давно ничего не добивались, но по качеству игры пока тоже есть вопросы.

От Португалии были большие ожидания, но пока мы сами видим, как они играют. По качеству не могу ничего сказать, потому что жду плей-офф. Немцы, испанцы, французы, бразильцы понимали, что они в любом случае из группы выйдут. Дальше, когда пойдут матчи на вылет, уже будет совсем другое отношение. Удивили норвежцы своим вторым составом против Франции, но мы видели, что и Скалони оставил Месси в запасе. Каждый тренер думает о том, чтобы команда была более свежая. Он знает ситуацию изнутри, получает информацию со всех датчиков в тренировочном процессе и отталкивается от этого», — сказал Тимощук «Советскому спорту».

ЧМ-2026 в Северной Америке проходит с 11 июня по 19 июля.