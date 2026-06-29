Полузащитник сборной Канады Стивен Эуштакиу высказался о своем победном голе в ворота сборной ЮАР (1:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Стивен Эуштакиу — автор победного гола в ворота сборной ЮАР globallookpress.com

Напомним, что футболист отметился забитым мячом на 90+2-й минуте встречи.

«Мы проделали огромную работу, чтобы добиться этой победы. Нам очень хотелось подарить ее всем канадцам. Мы продолжали верить в себя и не переставали бороться до самого конца.

Это был потрясающий гол. Когда я наносил удар, у меня было ощущение, что вместе со мной бьет вся команда. Каждый словно вложил в этот удар частичку своей силы, и мяч оказался в сетке. Я очень счастлив.

Мы постараемся сделать так, чтобы Марокко и Нидерланды (возможные соперники Канады в 1/8 финала) посмотрели на нашу игру и поняли: если они выйдут дальше, их будет ждать самый тяжелый матч на этом чемпионате мира. Думаю, мы проделали отличную работу, и на следующей неделе нас ждет великолепная игра», — цитирует Эуштакиу сайт ФИФА.

После этого матча сборная Канады пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против победителя пары Нидерланды — Марокко.