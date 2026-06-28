Сборная Канады одержала победу над ЮАР (1:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026-го года.
Канадская национальная команда забила победный гол на 90+2-й минуте, отличился Стефен Эуштакиу.
Результат матча
ЮАРКейптаун0:1КанадаОттава
0:1 Стефен Эустакиу 90+2'
ЮАР: Ронвен Уильямс, Кхулисо Мудау, Име Окон, Обрей Модиба, Тебохо Мокоена, Сфефело Ситхоул, Тапело Масеко (Чепанг Мореми 86'), Осуин Апполлис, Релебохиле Мофокенг (Таленте Мбата 45'), Эвиденс Макгопа (Икраам Рейнерс 86'), Mbokazi
Канада: Максим Крепо, Моиз Бомбито (Нико Сигур 59'), Стефен Эустакиу, Натан Салиба (Люк де Фужроль 59'), Тажон Бушанан (Альфонсо Дэвис 75'), Ричи Лария, Алистер Джонстон, Тани Олувасейи (Дэвид Промис 70'), Джонатан Дэвид, Лиам Миллар (Джейкоб Шаффельбург 70'), Дерек Корнелиус
Жёлтые карточки: Натан Салиба 54' (Канада), Нико Сигур 67' (Канада)
После этого матча сборная Канады пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против победителя матча Нидерланды — Марокко.