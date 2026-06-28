После этого матча сборная Канады пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против победителя матча Нидерланды — Марокко .

Сборная Канады одержала победу над ЮАР (1:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026-го года.

1.88

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