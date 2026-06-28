Стали известны стартовые составы сборных ЮАР и Канады на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026-го года.

Джонатан Дэвид — нападающий сборной Канады globallookpress.com

ЮАР: Уильямс, Модиба, Мбокази, Мудау, Окон, Мокоена, Ситхоле, Апполлис, Мофокенг, Масеко, Макгопа.

Канада: Крепо, Джонстон, Корнелиус, Бомбито, Ларьи, Эуштакиу, Миллар, Салиба, Дэвид, Олувасейи, Бьюкенен.

Матч между этими сборными состоится сегодня, 28-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, что сборная ЮАР заняла 2-е место в группе А с 4 очками в активе. Канадская национальная команда расположилась на второй строчке в группе В с тем же количеством баллов.