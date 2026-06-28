В 16‑м туре китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа», ведомый российским специалистом Леонидом Слуцким, одержал долгожданную победу.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

Она была одержана в гостях над «Далянь Инбо» со счётом 4:1.

Хозяева вышли вперёд на 9‑й минуте после точного удара хавбека Николае Станчу, но затем забивал только «Шанхай Шэньхуа».

За него отличились У Си (25‑я минута), Луис Нлаво (32‑я минута), Рафаэл Ратан (59‑я и 90‑я минуты).

Результат матча Dalian Yingbo FC Китай. Суперлига 1:4 Шанхай Шэньхуа Шанхай 1:0 Николае Станчу 9' 1:1 У Си 25' пен. 1:2 Луис Нлаво 32' 1:3 Рафаэл Ратан 59' 1:4 Рафаэл Ратан 90' Dalian Yingbo FC: Вэйго Лю, Исник Алими, Николае Станчу ( Pengyu Zhu 46' ), Франк Ачеампонг ( Цзябао Вэнь 78' ), Сефас Малеле, Zhuoyi Lu ( Sun Kangbo 75' ), Song Yue, Mamadou Sekou Traore, Weijie Mao, Luo Jing ( Shan Huang 69' ), Jintao Liao Шанхай Шэньхуа: Гао Тяньи ( Qipeng Wu 55' ), Чжу Чэньцзе, Цзинь Сюнкаи ( Шуай Ян 15' ), Вилсон Манафа, У Си, Ван Хайцзянь, Рафаэл Ратан, Луис Нлаво ( Haoyu Yang 90' ), Чхан Шиничхи, Xu Haoyang ( Се Пэнфэй 56' ), Xue Qinghao Жёлтые карточки: Луис Нлаво 7' (Шанхай Шэньхуа), Ван Хайцзянь 60' (Шанхай Шэньхуа)

Статистика матча 3 Удары в створ 7 6 Удары мимо 4 58 Владение мячом 42 8 Угловые удары 2 3 Офсайды 2 7 Фолы 12

Для команды Слуцкого это первая победа в чемпионате с 26 апреля; сейчас она располагается на 11‑й строчке в чемпионате Китая с 16 очками.