В 16‑м туре китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа», ведомый российским специалистом Леонидом Слуцким, одержал долгожданную победу.
Она была одержана в гостях над «Далянь Инбо» со счётом 4:1.
Хозяева вышли вперёд на 9‑й минуте после точного удара хавбека Николае Станчу, но затем забивал только «Шанхай Шэньхуа».
За него отличились У Си (25‑я минута), Луис Нлаво (32‑я минута), Рафаэл Ратан (59‑я и 90‑я минуты).
Результат матча
Dalian Yingbo FCКитай. Суперлига1:4Шанхай ШэньхуаШанхай
1:0 Николае Станчу 9' 1:1 У Си 25' пен. 1:2 Луис Нлаво 32' 1:3 Рафаэл Ратан 59' 1:4 Рафаэл Ратан 90'
Dalian Yingbo FC: Вэйго Лю, Исник Алими, Николае Станчу (Pengyu Zhu 46'), Франк Ачеампонг (Цзябао Вэнь 78'), Сефас Малеле, Zhuoyi Lu (Sun Kangbo 75'), Song Yue, Mamadou Sekou Traore, Weijie Mao, Luo Jing (Shan Huang 69'), Jintao Liao
Шанхай Шэньхуа: Гао Тяньи (Qipeng Wu 55'), Чжу Чэньцзе, Цзинь Сюнкаи (Шуай Ян 15'), Вилсон Манафа, У Си, Ван Хайцзянь, Рафаэл Ратан, Луис Нлаво (Haoyu Yang 90'), Чхан Шиничхи, Xu Haoyang (Се Пэнфэй 56'), Xue Qinghao
Жёлтые карточки: Луис Нлаво 7' (Шанхай Шэньхуа), Ван Хайцзянь 60' (Шанхай Шэньхуа)
Для команды Слуцкого это первая победа в чемпионате с 26 апреля; сейчас она располагается на 11‑й строчке в чемпионате Китая с 16 очками.