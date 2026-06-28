Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал свое мнение по поводу выступления своих подопечных Дугласа Сантоса и Луиса Энрике за Бразилию на ЧМ-2026.

Дуглас Сантос globallookpress.com

«К сожалению, Луис вышел только раз, вышел неплохо на самом деле, но очень серьезный у него конкурент играл — Рафинья, а потом и Райан. Но я думаю, что Луис Энрике точно не выпадал из игры. Будем надеяться, что он еще получит шанс и проявит себя ярко. За Дугласа радостно, конечно, не только в спортивном плане, но и в человеческом. Он собрал большую армию своих поклонников. Для каждого игрока играть в сборной — это мечта. Тем более в сборной Бразилии, где конкуренция очень-очень большая.

По поводу Дугласа и других бразильцев, которые играют у нас в чемпионате, конечно, они представители своей страны на территории России, многие как раз судят по их игре. То, что многие игроки едут сюда и получают отсюда вызов в сборную Бразилии, это говорит об интересе к нашей лиге. Тем более матчи чемпионата России показывают в Бразилии. И я знаю, что очень многие болельщики футбола Бразилии смотрят за нашим чемпионатом», — сказал Семак в интервью сайту «Зенита».

Селесао заняла первое место в квартете С. В плей-офф бразильцам предстоит встреча с Японией 29 июня в 20:00 (мск).