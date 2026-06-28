28 июня в 02:30 мск сборные Колумбии и Португалии проведут очную встречу в матче 3-го тура чемпионата мира. Где и как смотреть игру, расскажем далее в этом анонсе.

После двух туров обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф. Колумбия обыграла Узбекистан и ДР Конго, потому сейчас находится на вершине таблицы K. Португалия разгромила узбеков, но не смогла победить ДР Конго, поэтому идет второй.

Разрыв между оппонентами 2 очка, поэтому Португалия в случае победы выйдет из группы в качестве лидера. Стоит отметить, что вторая команда сыграет в плей-офф со второй командой группы L, а победитель квартета встретится с соперником из рейтинга третьих команд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05. Победителя встречи можно узнать здесь.

Коэффициенты букмекеров: 3.55 — победа Колумбии, 3.85 — ничья, 2.05 — победа Португалии.

Прогноз ИИ: матч завершится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Колумбия — Португалия смотрите на LiveCup.Run.