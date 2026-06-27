Капитан и нападающий сборной Египта Мохамед Салах получил травму в матче групповой стадии чемпионата мира — 2026 против команды Ирана (1:1).

Мохамед Салах globallookpress.com

34-летний форвард не смог продолжить встречу и попросил замену на 57-й минуте. Позже технический директор египетской сборной подтвердил, что у футболиста возникли проблемы с подколенным сухожилием. Египетская футбольная ассоциация сообщила, что игрока отправили на рентген и детальное медицинское обследование, чтобы установить точную степень тяжести повреждения.

Сроки восстановления нападающего пока не называются. Набрав пять очков, Египет гарантировал себе второе место в группе и выход в плей-офф, где в 1/16 финала сыграет со сборной Австралии.