Завершились матчи 3-го тура в группе H на Чемпионате мира по футболу 2026-го года.

Сборная Испании globallookpress.com

После трех туров в группе H сборная Испании заняла 1-е место, набрав 7 очков. На групповом этапе «Красная фурия» сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), и обыграла Саудовскую Аравию (4:0) с Уругваем (1:0). В 1/16 финала испанцы сыграют с командой, занявшей второе место в группе J (на данный момент это Австрия).

Второе место в группе Н с 3 очками заняла сборная Кабо-Верде, которая сыграла вничью также с командами Уругвая (2:2) и Саудовской Аравии (0:0). В 1/16 финала сборная Кабо-Верде 4 июля сыграет с Аргентиной.

Сборная Уругвая с 2 очками, набранными благодаря ничьим с Кабо-Верде и Саудовской Аравией (1:1), заняла третье место в группе H и покидает турнир, не попав в восьмерку лучших команд, ставших третьими в своих группах.

Сборная Саудовской Аравии также покидает турнир с 2 очками и последним местом в группе.

Помимо сборных Испании и Кабо-Верде, участие в плей-офф ЧМ-2026 также гарантировали национальные команды Мексики, ЮАР (обе сборные — группа А), Швейцария, Канада (группа В), Бразилия, Марокко (группа С), США, Австралия (группа D), Германия, Кот-д'Ивуар (группа Е), Нидерланды, Япония (группа F), Франция и Норвегия (группа I), Аргентина (группа J), и Колумбия (группа К).

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