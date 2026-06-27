Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои высказался об итогах матча с Египтом (1:1).

Амир Галенои globallookpress.com

«То, что сделали эти молодые люди, эти футболисты, должно войти в историю, потому что принимающая страна поступила с нами крайне несправедливо.

Мы были бы лучше готовы, если бы принимающая страна позволила нам приехать на две недели раньше.

Мы смогли бы восстановиться и быть в лучшей физической и психологический форме. Однако они лишили нас этой справедливости.

Сейчас нам нужно вернуться в Тихуану — это займет около трех часов. Ужасное поведение по отношению к нам с их стороны. Надеемся, что мир об этом узнает», — приводит слова Галенои The Telegraph.

Несмотря на потерю очков, Иран сохраняет шансы на продолжение борьбы. Имея в активе три балла, команда теперь ожидает исхода встреч в других квартетах, чтобы попытаться пройти в 1/16 финала в числе восьми лучших сборных, занявших третьи места в своих группах.