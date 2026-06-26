Тренер сборной Франции Ги Стефан высказался о капитане национальной команды Килиане Мбаппе.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Он выдающийся игрок, выдающаяся личность. Я не могу понять, как кто-то может его критиковать? Я наблюдал за его развитием с 2017 года. И он никогда не перестаёт удивлять. Есть тренеры, которые говорят, что тренировали Пеле. А я могу сказать, что тренировал Мбаппе.

Килиан требователен к деталям, которые позволят команде улучшить свою игру. Он восхитительный лидер и уважаемый капитан», — приводит слова Стефана Le Parisien.

27-летний форвард на текущем мундиале забил четыре мяча в двух встречах. Ближайший матч сборной Франции состоится сегодня, 26 июня против команды Норвегии на стадионе «Джиллет» в Фоксборо.