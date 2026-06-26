Мадридский «Реал» близок к активации опции выкупа полузащитника Нико Паса у «Комо» за 9 млн евро, об этом сообщает AS.
По информации источника, ларианцы хотят оставить игрока в клубе, но мадридцы требуют за Паса 60 млн евро.
Отмечается, что «Интер» любой ценой хочет заполучить аргентинца. Главный тренер мадридцев Жозе Моуринью заинтересован в приобретении защитника «нерадзурри» Алессандро Бастони, ради перехода которого «сливочные» готовы задействовать Паса в обмене.
В минувшем сезоне Бастони принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами.