26 июня в 05:00 по мск состоится матч 3-го тура чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Парагвая и Австралии. В нашем анонсе расскажем, где и как посмотреть поединок.

Парагвай и Австралия разыграют вторую путевку в плей-офф в группе D, так как США ранее добыли две победы подряд и теперь находятся вне конкуренции.

Австралийцы идут вторыми, имея нулевую разницу голов, тогда как парагвайцы пропустили 4 мяча при 2 забитых и имеют разницу -2. Турция не удел, поэтому Австралию устроит ничья. А вот Парагваю необходимо побеждать, хотя на данный момент «гуарани» проходят дальше через рейтинг третьих команд. Кто же станет второй командой от квартета D?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru рассказали, будет ли победитель в матче. Прогноз на результативность встречи можно почитать здесь.

Коэффициенты букмекеров: 2.65 — победа Парагвая, 4.60 — победа Австралии, 2.25 — ничья.

Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 0:0.

Трансляция матча

Посмотреть прямую трансляцию матча Парагвай — Австралия можно на сайте LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Парагвай — Австралия в подробном онлайн-репортаже.