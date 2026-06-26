26 июня в 05:00 по мск состоится матч 3-го тура чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Парагвая и Австралии. В нашем анонсе расскажем, где и как посмотреть поединок.
Парагвай и Австралия разыграют вторую путевку в плей-офф в группе D, так как США ранее добыли две победы подряд и теперь находятся вне конкуренции.
Австралийцы идут вторыми, имея нулевую разницу голов, тогда как парагвайцы пропустили 4 мяча при 2 забитых и имеют разницу -2. Турция не удел, поэтому Австралию устроит ничья. А вот Парагваю необходимо побеждать, хотя на данный момент «гуарани» проходят дальше через рейтинг третьих команд. Кто же станет второй командой от квартета D?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru рассказали, будет ли победитель в матче. Прогноз на результативность встречи можно почитать здесь.
- Коэффициенты букмекеров: 2.65 — победа Парагвая, 4.60 — победа Австралии, 2.25 — ничья.
- Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 0:0.
Трансляция матча
Посмотреть прямую трансляцию матча Парагвай — Австралия можно на сайте LiveCup.Run.
А прямо здесь, на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Парагвай — Австралия в подробном онлайн-репортаже.