Завершились матчи 3-го тура в группе F на Чемпионате мира по футболу 2026-го года.

Сборная Нидерландов globallookpress.com

После трех туров в группе F сборная Нидерландов заняла 1-е место, набрав 7 очков. На групповом этапе «оранье» сыграли вничью с Японией (2:2), и обыграли Швецию (5:1) с Тунисом (3:1). В 1/16 финала голландцы 30 июня сыграют с командой Марокко.

Второе место в группе F с 5 очками заняла команда Японии, которая победила сборную Туниса (4:0) и сыграла вничью с Швецией (1:1). В 1/16 финала японцы 29 июня сыграют с командой Бразилии.

Сборная Швеции с 4 очками, набранными благодаря победе над Тунисом (5:1), заняла третье место в группе F и занимает пока первое место в рейтинге команд, ставших третьими в своих группах.

Сборная Туниса покидает турнир с 0 очков, при 2 забитых голах и 12 пропущенных.

Помимо сборных Нидерландов, Японии и Швеции, участие в плей-офф ЧМ-2026 также гарантировали сборные Мексики, ЮАР (группа А), Швейцарии, Канады (группа В), Бразилии, Марокко (группа C), США (группа D), Германии, Эквадора и Кот-д'Ивуара(все — в группе Е), Франции, Норвегии (обе сборные — в группе I), Аргентины (группа J) и Колумбии (группа K).

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