В заключительном туре группового этапа Португалия встретится со сборной Колумбии.

«Я бы не выпускал Криштиану в стартовом составе на каждый матч. Роберто Мартинес получает большие деньги именно для того, чтобы решать такие сложные вопросы. Думаю, оставлять Роналду на поле, когда команда ведёт 3:0, — большая ошибка», — заявил Фердинанд The Athletiс.

По словам экс-футболиста, возрастной форвард не обязательно должен выходить в стартовом составе в каждом матче турнира. Фердинанд отметил, что главный тренер португальцев Роберто Мартинес должен принимать подобные решения, учитывая физическое состояние игрока.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о роли Криштиану Роналду в составе сборной Португалии на ЧМ-2026.

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