Сборная Кот-д'Ивуара одержала победу над командой Кюрасао в матче 3-го тура группы E ЧМ-2026 — 2:0.
Счет в матче открыл Николя Пепе на седьмой минуте, замкнув прострел Яна Диоманде. Тот же Пепе на 64-й минуте удвоил преимущество «слонов»ю
Результат матча
КюрасаоВиллемстад0:2Кот-д ИвуарЯмусукро
0:1 Николя Пепе 7' 0:2 Николя Пепе 64'
Кюрасао: Элой Ром, Джошуа Бренет (Брандлей Кювас 90'), Жюрьен Гаари (Жерван Кастанир 77'), Армандо Обиспо, Деверон Фонвилле (Тайриз Нослин 77'), Шерел Флоранус, Ливано Комененсия (Джереми Антониссе 61'), Леандро Бакуна, Жуниньо Бакуна, Тахит Чон, Юрген Локадия (Шуранди Самбо 90')
Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Кристофер Опери, Усман Дьоманде, Одилон Коссуну, Гела Дуэ, Франк Кессье (Жан-Мишель Сери 77'), Ибраим Сангаре, Анж-Йоан Бонни (Умар Диаките 67'), Ян Дьоманде (Базумана Туре 67'), Николя Пепе (Элье Ваи 67'), Амад Диалло (Крист Равинель Инао Улаи 45')
Жёлтые карточки: Жуниньо Бакуна 75', Жерван Кастанир 83' — Николя Пепе 35'
Ивуарийцы набрали шесть очков и заняли второе место в группе, обеспечив себе первый выход в плей-офф чемпионата мира в своей истории.
Кюрасао с единственным набранным баллом замкнуло турнирную таблицу и завершило выступление на турнире.