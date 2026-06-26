Сборная Кот-д'Ивуара одержала победу над командой Кюрасао в матче 3-го тура группы E ЧМ-2026 — 2:0.

Николя Пепе globallookpress.com

Счет в матче открыл Николя Пепе на седьмой минуте, замкнув прострел Яна Диоманде. Тот же Пепе на 64-й минуте удвоил преимущество «слонов»ю

Результат матча Кюрасао Виллемстад 0:2 Кот-д Ивуар Ямусукро 0:1 Николя Пепе 7' 0:2 Николя Пепе 64' Кюрасао: Элой Ром, Джошуа Бренет ( Брандлей Кювас 90' ), Жюрьен Гаари ( Жерван Кастанир 77' ), Армандо Обиспо, Деверон Фонвилле ( Тайриз Нослин 77' ), Шерел Флоранус, Ливано Комененсия ( Джереми Антониссе 61' ), Леандро Бакуна, Жуниньо Бакуна, Тахит Чон, Юрген Локадия ( Шуранди Самбо 90' ) Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Кристофер Опери, Усман Дьоманде, Одилон Коссуну, Гела Дуэ, Франк Кессье ( Жан-Мишель Сери 77' ), Ибраим Сангаре, Анж-Йоан Бонни ( Умар Диаките 67' ), Ян Дьоманде ( Базумана Туре 67' ), Николя Пепе ( Элье Ваи 67' ), Амад Диалло ( Крист Равинель Инао Улаи 45' ) Жёлтые карточки: Жуниньо Бакуна 75', Жерван Кастанир 83' — Николя Пепе 35'

Статистика матча 3 Удары в створ 3 7 Удары мимо 3 37 Владение мячом 63 4 Угловые удары 5 2 Офсайды 1 11 Фолы 6

Ивуарийцы набрали шесть очков и заняли второе место в группе, обеспечив себе первый выход в плей-офф чемпионата мира в своей истории.

Кюрасао с единственным набранным баллом замкнуло турнирную таблицу и завершило выступление на турнире.