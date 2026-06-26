Бывший футболист сборной России Александр Бубнов поделился мнением о перспективах национальной команды Германии на ЧМ-2026.

Александр Бубнов
Александр Бубнов globallookpress.com

По словам эксперта, немецкая сборная вряд ли сможет претендовать на самые высокие позиции по итогам турнира. Бубнов считает, что максимальным результатом для команды Юлиана Нагельсманна станет выход в четвертьфинал.

«Я не верю, что Германия дойдёт хотя бы до полуфинала. Дай бог им добраться до четвертьфинала», — заявил Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».

На групповом этапе мирового первенства немцы набрали шесть очков и заняли первое место в своём квартете. При этом команда потерпела поражение от Эквадора со счётом 1:2, но это не помешало ей выйти в плей-офф с лидирующей позиции.