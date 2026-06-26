Бывший футболист сборной России Александр Бубнов поделился мнением о перспективах национальной команды Германии на ЧМ-2026.

Александр Бубнов globallookpress.com

По словам эксперта, немецкая сборная вряд ли сможет претендовать на самые высокие позиции по итогам турнира. Бубнов считает, что максимальным результатом для команды Юлиана Нагельсманна станет выход в четвертьфинал.

«Я не верю, что Германия дойдёт хотя бы до полуфинала. Дай бог им добраться до четвертьфинала», — заявил Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».

На групповом этапе мирового первенства немцы набрали шесть очков и заняли первое место в своём квартете. При этом команда потерпела поражение от Эквадора со счётом 1:2, но это не помешало ей выйти в плей-офф с лидирующей позиции.