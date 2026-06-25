Основной защитник «Балтики» Сергей Варатынов пока не собирается покидать свой клуб, несмотря на интерес к нему со стороны «Ростова» и «Рубина».



«Про интерес от "Ростова" и "Рубина" только что Бевеев сказал, впервые услышал. Сейчас меня всё устраивает в "Балтике". Мне нравится город, он красивый, болельщики — футбольное место. В Калининграде всё устраивает», — сказал защитник «Чемпионату».

Сергей Варатынов globallookpress.com

Ранее в СМИ прошла информация, что 22‑летнего игрока летом хотят купить «Рубин» и «Ростов». Портал Transfermarkt сейчас оценивает его в 1,8 млн евро. В этом году он провёл 34 матча и забил один гол.