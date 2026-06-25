Футбольный клуб «Сочи» официально утвердил тренерский штаб для работы в новом сезоне 2026/2027.

Игорь Осинькин globallookpress.com

Пресс-служба южан объявила о том, что руководить командой продолжит главный тренер Игорь Осинькин. Специалист сохранил свой пост и будет готовить южанам новую тактику на предстоящий игровой год.

Вместе с главным тренером в клубе продолжит трудиться и весь его прежний штаб ассистентов. Помогать наставнику на тренировках и во время матчей будут Сергей Корниленко, Михаил Семерня, Арсен Папикян и Шалва Керашвили.