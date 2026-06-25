25 июня в 01:00 мск в Майами-Гарденс состоится матч 3-го тура чемпионата мира между сборными Шотландии и Бразилии. В этом анонсе расскажем, где и как смотреть игру.

Накануне поединка Бразилии возглавляет таблицу С, имея 4 очка на счету. Напомним, что «избранные» сыграли вничью с Марокко (1:1) и разгромили Гаити (3:0).

Шотландия находится на третьей позиции с 3 баллами. На старте розыгрыша шотландцы уступили Марокко 0:1, но затем смогли набрать 3 очка, выиграв 1:0 у Гаити.

Бразилию может устроить и ничья. Все зависит от того, нужна ли им победа в группе. А вот у Шотландии выбор небольшой. Лишь в случае победы британцы смогут напрямую выйти в плей-офф.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.13. Здесь редакция сделала предсказание на тотал поединка.

Коэффициенты букмекеров: 10.5 — победа Шотландии, 5.50 — ничья, 1.32 — победа Бразилии.

По прогнозу искусственного интеллекта, победа в матче будет за сборной Бразилии с результатом 2:0.

Трансляция матча

Посмотреть прямую трансляцию матча Шотландия — Бразилия можно на сайте LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Шотландия — Бразилия в подробном онлайн-репортаже.