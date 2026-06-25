Сборная ЮАР одержала победу над командой Южной Кореи (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

ЮАР — Южная Корея globallookpress.com

На 63-й минуте быстрая атака удалась команде ЮАР. Мореми забежал по левому флангу, качнул защитника и прострелил в штрафную, Масеко убрал под левую и хлёстко пробил в нижний угол — Сын Кю не дотянулся.

Результат матча ЮАР Кейптаун 1:0 Южная Корея Сеул 1:0 Тапело Масеко 63' ЮАР: Ронвен Уильямс, Кхулисо Мудау, Име Окон, Обрей Модиба, Таленте Мбата, Сфефело Ситхоул, Тапело Масеко ( Икраам Рейнерс 75' ), Осуин Апполлис ( Чепанг Мореми 62' ), Релебохиле Мофокенг ( Джейден Адамс 80' ), Эвиденс Макгопа, Mbokazi Южная Корея: Ким Сын Гю, Ли Тхэ Сок ( Йенс Кастроп 45' ), Соль Ён Ву, Ли Ки-хёк, Ким Мин Джэ, Ли Хан-бом, Хван Ин Бём, О Хюн Кю ( Чхо Кю Сун 74' ), Хван Хи Чан ( Kim Jin-gyu 45' ), Ли Кан Ин, Paik Seung-Ho Жёлтые карточки: Обрей Модиба 73' — Чхо Кю Сун 79'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 5 Удары мимо 4 32 Владение мячом 68 4 Угловые удары 6 3 Офсайды 0 7 Фолы 9

Сборная ЮАР набрала 4 очка и заняла второе место в группе А, выйдя в плей-офф напрямую. В 1/16 финала южноафриканцы 28 июня сыграют с командой Канады.

Команда Южной Кореи с 3 очками заняла третье место.