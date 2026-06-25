Сборная ЮАР одержала победу над командой Южной Кореи (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
На 63-й минуте быстрая атака удалась команде ЮАР. Мореми забежал по левому флангу, качнул защитника и прострелил в штрафную, Масеко убрал под левую и хлёстко пробил в нижний угол — Сын Кю не дотянулся.
Результат матча
ЮАРКейптаун1:0Южная КореяСеул
1:0 Тапело Масеко 63'
ЮАР: Ронвен Уильямс, Кхулисо Мудау, Име Окон, Обрей Модиба, Таленте Мбата, Сфефело Ситхоул, Тапело Масеко (Икраам Рейнерс 75'), Осуин Апполлис (Чепанг Мореми 62'), Релебохиле Мофокенг (Джейден Адамс 80'), Эвиденс Макгопа, Mbokazi
Южная Корея: Ким Сын Гю, Ли Тхэ Сок (Йенс Кастроп 45'), Соль Ён Ву, Ли Ки-хёк, Ким Мин Джэ, Ли Хан-бом, Хван Ин Бём, О Хюн Кю (Чхо Кю Сун 74'), Хван Хи Чан (Kim Jin-gyu 45'), Ли Кан Ин, Paik Seung-Ho
Жёлтые карточки: Обрей Модиба 73' — Чхо Кю Сун 79'
Сборная ЮАР набрала 4 очка и заняла второе место в группе А, выйдя в плей-офф напрямую. В 1/16 финала южноафриканцы 28 июня сыграют с командой Канады.
Команда Южной Кореи с 3 очками заняла третье место.