Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о возможном переходе в каталонский клуб нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

«Мне очень нравится Хулиан как игрок. Я всегда говорил, что хочу видеть в "Барселоне" великих. Что ж, если переход состоится, тогда добро пожаловать», — приводит слова Педри Diario AS.

Ранее в спортивных СМИ появилась информация о предметном интересе «сине-гранатовых» к аргентинскому форварду, а сам футболист открыто объявил о своем намерении сменить клубную прописку и покинуть мадридскую команду. При этом действующий контракт Альвареса со столичным «Атлетико» имеет долгосрочный характер и рассчитан до лета 2030 года.