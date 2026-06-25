Международная федерация футбола приняла жесткие санкции в отношении футбольных властей Непала, временно приостановив членство Всенепальской футбольной ассоциации в составе главной спортивной организации мира.

Логотип ФИФА globallookpress.com

Причиной для столь радикального шага со стороны ФИФА послужили зафиксированные грубые и систематические нарушения, допущенные в ходе избирательного процесса руководящих членов национальной федерации.

В результате введенных ограничений непальский футбол столкнулся с полной изоляцией, так как абсолютно все сборные команды и клубные коллективы этой страны официально отстранены от участия в любых международных соревнованиях под эгидой ФИФА.