Американский клуб «Интер Майами» не ведёт переговоров с «Барселоной» об участии в традиционном предсезонном матче за Кубок Жоана Гампера в 2027 году.

Ранее испанские СМИ сообщили, что команда Лионеля Месси может стать соперником каталонцев в одном из главных летних событий на «Камп Ноу». Такой вариант вызвал большой интерес среди болельщиков, поскольку речь шла о возможном возвращении аргентинской звезды на домашнюю арену бывшего клуба.

Однако представители «Интер Майами» опровергли эту информацию. Между сторонами не было ни официальных, ни неофициальных контактов по поводу проведения подобной встречи.

Несмотря на отсутствие переговоров, идея матча между «Барселоной» и клубом Месси остаётся привлекательной для футбольной аудитории. Возвращение аргентинца на «Камп Ноу» стало бы одним из самых эмоциональных событий, учитывая его легендарный статус в составе каталонской команды.