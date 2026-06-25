Сборные Эквадора и Германии встретятся в третьем туре группы Е чемпионата мира. Команды сыграют 25 июня в 23:00 мск. Далее расскажем, где и как можно посмотреть игру.

Матч имеет важное значение в первую очередь для Эквадора. «Кофейщики» занимают третье место. Победа гарантирует им прямой выход в плей-офф только в случае поражения Кот-д'Ивуара, который сегодня сыграет с Кюрасао.

Германия может решить сохранить силы перед плей-офф, путевку в который команда Юлиана Нагельсманна оформила в прошлом туре, выиграв у Кот-д'Ивуара 2:1. В таком случае у Эквадора есть отличная возможность победить, чего на этом турнире команда Себастьяна Беккасесе еще не делала.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Выиграет ли Эквадор, эксперты LiveSport.Ru рассказали об этом в своем прогнозе. О том, какой тотал будет у поединка, можно узнать здесь.

Букмекеры дают 5.30 на победу Эквадора, 1.57 на победу Германии и 4.90 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал победу сборной Германии со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Эквадор — Германия смотрите на сайте LiveCup.Run. Там же можно узнать стартовые составы команд на игру.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Эквадор — Германия в подробном онлайн-репортаже.