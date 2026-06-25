Матч 3-го тура чемпионата мира между сборными Кюрасао и Кот-д'Ивуара состоится 25 июня в 23:00 мск в Филадельфии на «Линкольн Файненшел Филд». Читайте далее, где и как смотреть эту игру.

В группе Е осталась одна прямая путевка в плей-офф и на нее претендует сборная Кот-д'Ивуара. У нее 3 очка после двух туров благодаря победе над Эквадором. Это значит, что даже в случае равности очков с «кофейщиками», ивуарийцы все равно проходят дальше благодаря статистике очных встреч. Напомним, что Эквадор сыграет с Германией.

Сборная Кюрасао уже ни на что не рассчитывает. Даже в случае попадания на третье место, команда имеет не очень хорошую статистику, чтобы бороться в списке третьих команд. В любом случае подопечные Дика Адвоката впервые сыграли на мундиале и набрали первое историческое очко, поэтому стыдиться им не за что.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

В этом прогнозе эксперты LiveSport.Ru дали пару ставок на исход встречи. Сколько забьет Кот-д'Ивуар, можно узнать здесь.

Коэффициенты букмекеров: 16.0 — победа сборной Кюрасао, 8.00 — ничья, 1.18 — победа сборной Кот-д'Ивуара.

В прогнозе искусственного интеллекта победителем стала сборная Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Кюрасао — Кот-д'Ивуар можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Кюрасао — Кот-д'Ивуар в подробном онлайн-репортаже.