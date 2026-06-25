Международная федерация футбола (ФИФА) и Ассоциация европейских клубов (EFC) ведут активные переговоры об увеличении числа участников Клубного чемпионата мира до 48 клубов, сообщает The Guardian.

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Это позволит привлечь большее количество топ‑клубов, в том числе из АПЛ. «Ливерпуль», «Барселона» и «Наполи» — на тот момент чемпионы Англии, Испании и Италии — не принимали участия в КЧМ‑2025, поскольку квалификация была ограничена четырьмя предыдущими победителями ЛЧ и восемью клубами с наивысшим коэффициентом УЕФА.

Нововведения помогут снять эти ограничения, что может благоприятно отразиться на клубах АПЛ, в частности на «Арсенале», «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», так как они входят в топ‑8 команд по коэффициенту УЕФА.

Инициатором такого решения стали топ‑клубы после того, как «Челси» заработал около 84 млн фунтов стерлингов за победу в КЧМ.