Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес крайне недоволен позицией нападающего Винисиуса Жуниора в вопросе продления трудового соглашения, сообщает издание Diario Sport.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

25-летний бразильский форвард уже неоднократно переносил обсуждение нового контракта с «королевским клубом», поскольку рассчитывает получить такие же финансовые условия, какими пользуется Килиан Мбаппе. В связи с этим Перес намерен поставить футболисту жесткий ультиматум сразу после завершения чемпионата мира-2026.

Если звездный нападающий не примет окончательное решение в ближайшие сроки, руководство «сливочных» начнет строить дальнейшие планы и формировать состав команды уже без его участия.