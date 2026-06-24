Полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, серьёзный интерес к 25-летнему хавбеку проявляет «ПСЖ».

Кефрен Тюрам globallookpress.com

По информации источника, представители туринского и парижского клубов уже ведут переговоры по нескольким трансферным вопросам. Изначально стороны обсуждали будущее нападающего Рандаля Коло Муани, однако в ходе контактов возник вариант с возможным переходом Тюрама в состав французского гранда.

При этом речь не идёт о прямом обмене футболистами. Если клубам удастся достичь договорённости, сделки по Коло Муани и Тюраму будут оформлены отдельно друг от друга.

Кефрен Тюрам присоединился к «Ювентусу» сравнительно недавно и считается одним из ключевых игроков средней линии команды.

На данный момент трансферная стоимость полузащитника оценивается примерно в 38 миллионов евро. Ожидается, что переговоры между клубами продолжатся в ближайшие недели.