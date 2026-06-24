Тульский «Арсенал» официально объявил о переходе в свои ряды 24-летнего полузащитника Даниила Шамкина.

Даниил Шмакин ФК «Арсенал» Тула

Перспективный хавбек, являющийся воспитанником санкт-петербургского «Зенита», пополнит состав «оружейников» в ходе текущего летнего трансферного окна. Минувший соревновательный сезон полузащитник отыграл в набережночелнинском «КАМАЗе», где выступал на правах аренды, в то время как права на футболиста принадлежали московскому «Торпедо».

Шамкин в составе сине-бело-голубых дважды выигрывал чемпионат России, а также становился обладателем Кубка страны.