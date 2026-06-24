Французский нападающий «ПСЖ» Пьер Мунгенге принял решение сменить клубную прописку и продолжить свою карьеру в киевском «Динамо», информирует издание Onze.

Пьер Мунгенге globallookpress.com

Ожидается, что 18-летний футболист заключит с украинским клубом долгосрочное соглашение сроком на три года. Молодой форвард находился в системе парижского гранда с 2021 года, а в минувшем сезоне продемонстрировал высокую результативность в составе молодежного состава, забив 21 мяч в 34 сыгранных встречах.

Руководство парижан рассчитывало сохранить перспективного игрока, однако самого футболиста не устроила неопределенность касательно его перспектив и игрового времени в первой команде. Этим воспользовались боссы киевского «Динамо», которые на протяжении нескольких месяцев вели активную работу над данным трансфером и смогли убедить нападающего, гарантировав ему регулярную игровую практику в основе и возможность выступать в Лиге чемпионов.