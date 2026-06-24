Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев отметил, что считает сборную Германии главным фаворитом ЧМ-2026.

Павел Мамаев globallookpress.com

Подопечные Юлиана Нагельсманна набрали шесть очков в двух встречах. 25 июня бундестим сразится с Эквадором.

«Мне кажется, что очень сильна сборная Германии. С учетом того, что все мы знаем, как немцы прагматично действуют и играют, я вижу в их сборной запас. Очень сильны сборные Франции и Англии. Понимаю, что они еще играли не на сто своих процентов. Американцы и мексиканцы выглядят очень хорошо.

Пока что удивляет сборная Бельгии, не ожидал, что они так стартанут, у них посильнее потенциал. Они сейчас в такой ситуации, что им обязательно нужно побеждать в последнем туре. С учетом подбора игроков в этой команде, я думал, что они уже после второго тура гарантированно решат вопрос с выходом из группы.

Я посмотрел игры топовых сборных и мне кажется, что у Германии потрясающе сильный состав, как и у Франции и Англии. Но, по моему мнению, Германия — главный фаворит этого турнира», — цитирует Мамаева «Матч ТВ».