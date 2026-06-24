Сборная Боснии и Герцеговины сыграет со сборной Катара в матче 3-го тура чемпионата мира. Игра состоится 24 июня в 22:00 мск. В нашем анонсе расскажем, где смотреть поединок.

Перед стартом встречи обе команды имеют по одному очку. Боснийцы смогли набрать пункт в игре с Канадой (1:1), тогда как Катар сумел насолить Швейцарии (1:1).

Третье место в таблице В занимает Босния и Герцеговина. В случае ничьи боснийцы будут соревноваться с другими «тройками» групп, а Катар покинет турнир. Учитывая разницу -6 у катарцев, шансов у них, судя по всему, практически не осталось.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на результативность поединка. Также они предсказали исход встречи здесь.

Котировки букмекеров: 1.42 — на победу Боснии и Герцеговины, 5.20 — на ничью, 7.60 — на победу Катара.

ИИ предсказал победу сборной Боснии и Герцеговины со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Босния и Герцеговина — Катар смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Босния и Герцеговина — Катар в подробном онлайн-репортаже.