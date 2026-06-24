Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес принял решение сменить клуб в летнее трансферное окно.

Хулиан Альварес globallookpress.com

По информации журналиста Гастона Эдула, аргентинский форвард намерен покинуть команду вне зависимости от того, удастся ли ему оформить переход в «Барселону».

Сообщается, что Альварес хочет начать новый этап карьеры в другом проекте. Ранее среди возможных вариантов продолжения карьеры игрока назывался лондонский «Арсенал», который внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего.

Аргентинец присоединился к «Атлетико» летом 2024 года после ухода из «Манчестер Сити». За мадридский клуб он успел стать одним из ключевых игроков атакующей линии, однако, судя по всему, не видит долгосрочных перспектив на «Метрополитано».

Действующее соглашение Альвареса с «матрасниками» рассчитано до июня 2030 года.