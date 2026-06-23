Мадридский «Реал» рассматривает возможность продажи центрального полузащитника Орельяна Чуамени в летнее трансферное окно, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

Орельен Чуамени globallookpress.com

После назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера «сливочных» 26-летний француз не входит в число неприкасаемых. Сейчас главным претендентом на опорника является «Манчестер Юнайтед».

«Реал» подписал Чуамени летом 2022 года из «Монако» за 80 млн евро, сейчас на портале Transfermarkt его оценивают в 70 млн.

В этом сезоне хавбек сыграл 49 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом действует до 2028 года.