Экс-тренер сборной России Александр Тарханов высказался о предстоящем матче между сборными Португалии и Узбекистана во втором туре ЧМ-2026.

Элдор Шомуродов globallookpress.com

«Когда сейчас смотришь чемпионат мира, видишь, как сборные, о которых раньше и не слышали, противостоят сильным соперникам. Они всё равно бьются и сражаются. Думаю, Узбекистан будет так же играть против Португалии. У них достаточно хорошие футболисты. Сборная Узбекистана окажет сопротивление такому сопернику.

Тренерский штаб Узбекистана разберёт игру Португалии и что-то придумает, чтобы противостоять Роналду. Шансы на победу у Узбекистана есть. Все команды оказывают сопротивление. Криштиану — хороший, атакующий и забивной футболист. Первая игра на чемпионате мира у него была провальной. Но он — чистый бомбардир, его можно перекрыть. А Месси сложнее закрывать: он техничный и обладает футбольным интеллектом. Они с Роналду — разноплановые игроки», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Матч между командами состоится сегодня, 23 июня, в Хьюстоне. Начало встречи — в 20:00 мск.