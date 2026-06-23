Полузащитник сборной Бразилии Рафинья высказался о своем настрое после полученной травмы в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Гаити (3:0).

Рафинья — полузащитник сборной Бразилии globallookpress.com

Напомним, что бразилец получил повреждение задней поверхности бедра на 40-й минуте встречи.

«Я люблю свою страну, люблю играть за сборную Бразилии. Я сделаю всё возможное, чтобы восстановиться как можно скорее.

Я обязательно останусь с командой, чтобы поддерживать ребят и вносить свой вклад в общее дело»,— приводит слова Рафиньи Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

Сборная Бразилии занимает 1-е место в группе С, имея в своем активе 4 балла. В заключительном туре группового этапа бразильцы сыграют против сборной Шотландии 25-го июня.