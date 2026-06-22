Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах получил награду лучшему игроку матча группового этапа ЧМ-2026 против Новой Зеландии.

Мохаммед Салах globallookpress.com

«Фараоны» одержали победу со счётом 3:1, сумев переломить ход встречи и добиться успеха после пропущенного мяча. Ключевую роль в триумфе египетской команды сыграл Салах: звёздный форвард забил один из голов и также отметился результативной передачей.

По итогам поединка именно капитан сборной Египта был признан лучшим футболистом встречи. Кроме того, эта победа стала исторической для команды — египтяне впервые в своей истории выиграли матч на чемпионатах мира.

После двух туров группового этапа сборная Египта набрала четыре очка.