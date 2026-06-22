Полузащитник сборной Англии Деклан Райс рассказал, что длительное время выступал за «Арсенал» с проблемами в области задней поверхности бедра.

Деклан Райс globallookpress.com

По словам 27-летнего футболиста, после Рождества он регулярно испытывал легкие неврологические боли, однако продолжал играть и держал ситуацию под контролем. При этом о его состоянии знали далеко не все.

В стартовом матче группового этапа чемпионата мира сборная Англии одержала победу над Хорватией со счетом 4:2. Райс отметил, что сейчас полностью восстановился и готов помогать команде на турнире.

«Я нахожусь в отличной форме и с нетерпением жду новых матчей. После Рождества у меня были проблемы, но решение продолжать играть было правильным. Мы проводим огромное количество встреч, календарь действительно сумасшедший, но жаловаться бессмысленно. Нужно продолжать работать ради таких моментов, как победа в Премьер-лиге. Ради этого и ради возможности сыграть на чемпионате мира ты готов выкладываться на максимум», — заявил Райс ITV Sport.